فلسطين تطرق أبواب الاتحاد الأوروبي لإحياء عملية السلام

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في بروكسل الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني.

© REUTERS/ MOHAMED AZAKIR قصص إنسانية من داخل مخيم للفلسطينيين في لبنان بعد خفض المساعدات الأمريكية

وبحث الحمد الله مع موغريني سبل دعم عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية ودعم حل الدولتين.

وأكد الحمد الله، على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بدور فعال في عملية السلام وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الحمد الله الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل من أجل وقف خطواتها الرامية لتقويض حل الدولتين، وإلزامها بوقف التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي واعتقال المواطنين، خاصة الأطفال الفلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، وصل اليوم على رأس وفد سياسي إلى بروكسل للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة.