بالفيديو... وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بالدفاع عن أمن وسيادة قطر

اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وقطر على التنسيق فيما بينهما لحماية قطر من التهديدات الخارجية.

وبحسب ما نقلته قناة "الجزيرة" القطرية، فإن هناك "اتفاق أمريكي قطري على العمل المشترك لحماية قطر من التهديدات الخارجية" دون أن توضح تفاصيل الاتفاق.

عاجل | مراسل #الجزيرة: اتفاق أمريكي قطري على العمل المشترك لحماية #قطر من التهديدات الخارجية — الجزيرة — عاجل (@AJABreaking) January 30, 2018

​ونقلت "الجزيرة" مقطع مصور لكلمة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قوله إن "واشنطن ملتزمة بسيادة دولة قطر وأمنها".

وزير الخارجية الأميركي يؤكد التزام بلاده بسيادة دولة #قطر وأمنها pic.twitter.com/kPVJCZh5b7 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 30, 2018

​وجاءت الكلمة خلال "الحوار الاستراتيجي القطري-الأمريكي"، الذي انطلق في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم أمس الإثنين، بمشاركة وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية، ونظيريهما الأمريكي ريكس تيلرسون و جيمس ماتيس. وزير الخارجية الأميركي: على أطراف النزاع في أزمة الخليج الحد من الحرب الكلامية وضبط النفس pic.twitter.com/E9gOSoTRDU — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 30, 2018 ​وأضاف تيلرسون: "في حال أي تهديد لسيادة قطر، فإن قطر تعلم أنه بإمكانها أن تعتمد على أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانبها من حيث الالتزام بكل مواثيق الأمم المتحدة في الدفاع عن سيادتها".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قرروا مقاطعة قطر، في الخامس من يونيو/ حزيران العام الماضي، واتهمتها بأنها تدعم الإرهاب، لكن قطر ترفض هذه الاتهامات وتنفيها.