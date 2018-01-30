رد الخطوط القطرية على اتهامات شركات طيران أمريكية

صرحت الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة وافقت على الإفصاح عن بيانات مالية تفصيلية، في إطار ردها على اتهامات شركات طيران أمريكية بأنها تتلقى دعما غير قانوني من حكومتها.

وأفادت "رويترز" أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال إن قطر والولايات المتحدة فتحتا "حوارا استراتيجيا" لتهدئة مخاوف الناقلات الأمريكية من دعم حكومي غير عادل لثلاث شركات طيران خليجية رئيسية، وهو ما يلحق ضررا بالقدرة التنافسية للشركات الأمريكية.

وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي في واشنطن مع مسؤولين قطريين "النتائج التي توصلنا إليها ستضمن بيئة لفرص متكافئة في سوق الطيران العالمية".

ومن المتوقع أن تبدأ الخطوط القطرية نشر بياناتها المالية السنوية المدققة من طرف خارجي، ومن المنتظر أن تنشر أولى البيانات على مدى العام المقبل. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن من المتوقع أيضا أن تفصح الناقلة القطرية في غضون عامين عن المعاملات الجديدة الكبيرة مع كيانات أخرى مملوكة للدولة.

وأشادت شركات الطيران الأمريكية الكبرى، "أمريكان إيرلاينز جروب" و"دلتا إيرلاينز" و"يونايتد كونتننتال هولدنجز"، بهذه الخطوة قائلة إنها انتصار لصناعة الطيران المحلية في أعقاب سنوات من الضغط على الحكومة الاتحادية لإتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه الناقلات الخليجية الثلاث بسبب ما تقول إنه دعم حكومي غير قانوني.

وتنفي شركات الطيران الخليجية الثلاث، الخطوط القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران، تلك الاتهامات.

وقال إد باستيان الرئيس التنفيذي لـ "دلتا" في بيان "موافقة دولة قطر اليوم خطوة أولى قوية في عملية للشفافية التجارية والمحاسبية، وسنظل ملتزمين بالعمل مع الإدارة لمعالجة الانتهاكات التجارية الضارة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا".

وتضغط شركات الطيران الأمريكية على إدارة الرئيس دونالد ترامب للتصدي لسلوك الناقلات الخليجية بموجب اتفاقيات "السموات المفتوحة" الثنائية، لكن الإدارة قالت إنها تهدف إلى الحفاظ على إطار العمل لاتفاقيات الطيران.

ووصف إئتلاف شركات الطيران الأمريكية من أجل "السموات المفتوحة"، وهو تجمع يضم شركات طيران أصغر حجما معارضة للسياسات الحمائية في القطاع وتساند الناقلات الخليجية في النزاع، إعلان اليوم بأنه نجاح أيضا.

وقال الائتلاف في بيان "نقدر دعم الإدارة القوي للحفاظ على إطار العمل العالمي لاتفاقيات "السموات المفتوحة"، الذي سيضمن استمرار القيادة الأمريكية للطيران والنمو الاقتصادي".