11 دولة تتحدى الولايات المتحدة وتقف بجانب اللاجئين الفلسطينيين

أكد بيير كرينبول، مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن 11 دولة وافقت على تقديم موعد مساهماتها السنوية للوكالة للمساعدة في سد عجز كبير بعد قرار الولايات المتحدة تقليص تمويلها للمنظمة.

© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA تحرك من الأونروا لتعويض الفلسطينيين عن خفض الدعم الأمريكي

وقال كرينبول إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب مرتبط على ما يبدو بتصويت في الأمم المتحدة برفض اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتابع كرينبول "من الواضح تماما أن قرار الولايات المتحدة ليس له صلة بأدائنا"، مشيرا إلى "لقاءات جيدة للغاية" عقدها مع مسؤولين أمريكيين كبار في واشنطن خلال نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف "هذا مرتبط بالنقاش الذي جرى بشأن القدس والتصويت بشأنها في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأود ببساطة أن أنوه هنا مجددا إلى أن التمويل لأغراض إنسانية ينبغي ألا يرتبط باعتبارات سياسية"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأوضح عقب اجتماع مع ممثلين للدول المانحة أن 11 بلدا وافقوا على تقديم موعد المنح التي يقدمونها لبرامج الأونروا في الشهور المقبلة، مضيفا "يوجد إحساس بالتضافر".

وأشار المسؤول الدولي إلى أن 7 دول وهي سويسرا وفنلندا والدنمرك والسويد والنرويج وألمانيا وروسيا حولت أموالا مبكرا بالفعل عن موعدها، بينما تعهدت 4 دول أخرى وهي بلجيكا والكويت وهولندا وأيرلندا بتحويل الأموال قريبا.

ووجه كرينبول مناشدة لجمع نحو 800 مليون دولار لتوفير مساعدات للاجئين فلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية هذا العام.

وأعلن أن الأونروا تلقت 360 مليون دولار من الولايات المتحدة في العام الماضي لكن واشنطن قلصت المبلغ إلى 60 مليون دولار فقط لعام 2018 بانخفاض قدره 300 مليون دولار وصفه بأنه "تغير حاد وكبير جدا".

وتعتمد الأونروا بشكل شبه كامل على الإسهامات الطوعية من الدول والولايات المتحدة أكبر مساهم لديها.

وتحدت أكثر من 120 دولة ترامب في 22 ديسمبر/ كانون الأول وصوتت لصالح قرار للجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الولايات المتحدة لإلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.