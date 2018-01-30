مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي يحاصرون قصر الرئاسة في عدن

وقال سكان إن مقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي من قوات المقاومة الجنوبية سيطروا في وقت سابق على مواقع لقوات الحماية الرئاسية في منطقتي كريتر والتواهي في وسط عدن.
وأضافوا أنهم توقفوا خارج قصر الرئاسة في معاشيق حيث مقر حكومة رئيس الوزراء أحمد بن دغر، ورقص مئات الأشخاص احتفالا بانتصار مقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي وأضاءت الألعاب النارية سماء عدن ليلا، كما ردد الحشد هتافات تطالب بعودة دولة اليمن الجنوبي المستقلة.
وبلغ عدد القتلى خلال يومين من الاشتباكات 16 قتيلا بجانب إصابة 141.
واندلع القتال في عدن يوم الأحد بعد انقضاء مهلة حددها مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي لاستقالة حكومة بن دغر التي يتهمونها بالفساد وسوء الإدارة.
وذكرت مصادر من المجلس الانتقالي الجنوبي أن المفاوضات جارية للسماح لحكومة بن دغر مغادرة المدينة بسلام، ولكن مصدرا حكوميا قال إن بن دغر ليست لديه أي نية لمغادرة عدن.
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