الأمم المتحدة: تعليق العمليات الإنسانية في عدن

أكد القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ستيفن أندرسون، أن المواجهات في محافظة عدن جنوب اليمن، أدت إلى تعليق حركة الأنشطة الإنسانية في المدينة.

صنعاء — سبوتنيك. وأشار القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن في بيان صحفي، إلى أن العاملين في مجال الإغاثة في عدن بقوا في منازلهم غير قادرين على مواصلة أنشطتهم المنقذة للحياة جراء المواجهات.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH قتيلان بغارة أمريكية على البيضاء وسط اليمن

وأكد أندرسون أن ذلك يؤثر بشكل سلبي على سلامة وحماية السكان المدنيين ومواصلة تقديم الخدمات المنقذة للحياة بأنحاء المحافظات الجنوبية منذ 28 يناير/كانون الثاني.

وقال أندرسون: "استمرار القتال منع عمال الإغاثة من الاستجابة لطلب مستشفيين عامين بشأن الحصول على معدات لإجراء العمليات الجراحية".

ودعا أندرسون نيابة عن مجتمع العمل الإنساني في اليمن، كافة الأطراف إلى إنهاء القتال فورا وحماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني العاجل وبدون إعاقات للمحتاجين.

لافتاً الى أن العنف وقصف القذائف في مدينة عدن أدى حتى الآن إلى مقتل 36 شخصاً وإصابة 185 بجراح.