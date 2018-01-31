مطران في أسقف صيدنايا: نأمل في عودة الراهبات إلى دير معلولا قريبا

أعرب مطران في أسقف صيدنايا والمعاون البطريركي في البطريركية السورية، لوقا الخوري، أن أمله في استئناف عمل دير معلولا السوري في وقت قريب، مضيفا، أن ذلك قد يمتد لستة أشهر أو حتى سنة.

وقال الخوري في حوار حصري مع وكالة "سبوتنيك" على هامش مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي ردا على سؤال حول وضع دير معلولا حاليا: "دير معلولا الأن قد رمم جزء كبير منه، وبقي جزء أخر يرمم، يعني يعمل على ترميمه، وإن شاء الله في القريب العاجل سيعودون الراهبات إلى الدير ويعمل كما كان يعمل".

وردا على سؤال حول اكتمال أعمال الترميم للدير الشهير خلال شهر أو شهرين، قال الخورى: "لا، ليس خلال شهر أو شهرين، يحتاج إلى وقت، القريب العاجل يمكن يأخذ ستة شهور، وحتى يجوز سنة، لأن هناك حتى الأن فرش الداخلي، وهناك حاجة لمستلزمات الراهبات، يعني من فرش داخل الغرف."

ومجيبا على سؤال، حول مساهمة الكنيسة الأرثودوكسية الروسية في إعادة إعمار الدير، قال الخوري: "الكنسية الروسية طلبت بعض المعلومات عن دير معلولة ونحن ننتظر منهم شيء".

الجدير بالذكر أن دير معلولا تعرض جزء كبير منه للتدمير قبل سنوات نتيجة لهجوم مجموعات مسلحة، أجبرت رهبات الدير على مغادرته.

هذا وتقع معلولا على حوالي بعد 50كم شمال دمشق على ارتفاع يزيد عن 1500 متر. ويعتبر أهم موقع مسيحي في سوريا هي القرية الجميلة معلولا.

و كلمة معلولا تعني مدخل بالأرامية ربما للدلالة على الممر الموجود بين الجبال. و معلولا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي لا تزال تتكلم الأرامية لغة يسوع المسيح. و رغم الثراء التاريخي لمعلولة إلا أن أثارها المتبقية قليلة جدا.