دي ميستورا يعلن عن تشكيل لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة في سوريا

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، عن تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا، في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي.

سوتشي- سبوتنيك. وقال دي ميستورا، في كلمته أمام مندوبي المؤتمر:"ممثليكم اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية تضم ممثلين عن الحكومة السورية مع تمثيل واسع للمعارضة. وستعمل هذه اللجنة على صياغة إصلاح دستوري".

وفي الوقت نفسه، أكد دي ميستورا، أن قائمة المشاركين في اللجنة الدستورية ستكون على أوسع نطاق ممكن.

© Sputnik. Michael Voskresensky دي ميستورا: محادثات مؤتمر سوتشي لم تكن سهلة

وفي سياق متصل، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، إن المناقشات التي دارت خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي لم تكن سهلة ولكنها طبيعية.

وقال دي ميستورا عقب المؤتمر: "في البداية أشكر روسيا الاتحادية لدعوتي وأيضا لكونها دعتني عن إيران وتركيا للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي تتمثل مهمته المساهمة في دعم عملية جنيف". أدرك أن النقاش هنا اليوم متوتر، وأكدت هذا، ولكن هذا أمر طبيعي في جو ديمقراطي، أمر طبيعي تماما".

هذا وانطلقت في مدينة سوتشي الروسية، يوم الثلاثاء، وبشكل رسمي، أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، حيث تم الإعلان سابقا عن حضور أكثر من 1.5 ألف مشارك. ويشارك في تنظيم المؤتمر مع روسيا، إيران وتركيا بوصفهما دولتين ضامنتين مع روسيا، لاتفاقات أستانا بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.

هذا وبعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برسالة إلى المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري وشدد على أن الشعب السوري وحده من حقه أن يقرر مصيره. وأشار بوتين في كلمة ألقاها إلى المشاركين في المؤتمر وزير خارجيته سيرغي لافروف، إلى أن مؤتمر سوتشي يهدف إلى توحيد الشعب السوري بعد نحو 7 سنوات من الأزمة المسلحة التي أودت بأرواح الآلاف وأجبرت الملايين على مغادرة وطنهم، مضيفا أن هذا المؤتمر يوفر فرصة جيدة للعودة إلى الحياة السلمية الطبيعية في البلاد.