اليمن... طيران التحالف يقصف صنعاء وضواحيها

© Sputnik. Vitaly Belousov السفير السعودي في اليمن: الرياض دعمت الحكومة الشرعية بمليارات الدولارات

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك"، إن طيران التحالف شن فجر الأربعاء 31 يناير/ كانون الثاني، 5 غارات على منطقة الحشيشية في مديرية شعوب شمال العاصمة، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل، وإصابة 10 مواطنين بجروح متفاوتة.

وأشار إلى أن التحالف قصف أيضا بغارتين قرية الشرية في منطقة غضران بمديرية بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء.

وتقود السعودية التحالف، الذي يقوم منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد جماعة أنصار الله، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءا، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.