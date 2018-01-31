الزبيدي يكشف أسباب انفجار الأوضاع في عدن ويؤكد التعاون مع طارق صالح (فيديو)

أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن عيدروس الزبيدي، أن حكومة أحمد عبيد بن دغر أخذت فرصتها، وأن المجلس ينتظر أن يحسم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مصيرها بعد أن طالب الجنوبيون بإقالتها.

وأكد الزبيدي، في حوار مع "فرانس 24"، أن المجلس لن يقبل ببقاء المسؤولين الشماليين في الجنوب، قائلاً: "نرفض أي تواجد لقوات شمالية على الأراضي الجنوبية".

وبانسبة لطارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إنه "قد يتعاون مع العميد طارق صالح في إطار التحالف طارق صالح حتى تحرير العاصمة صنعاء"، حسب تعبيره.

وأكد الزبيدي، أن"المجلس الانتقالي والقوات الجنوبية شريكة مع التحالف العربي والشرعية والمقاومة الشمالية حتى تحرير المحافظات الشمالية من ميليشيات الحوثي الايرانية". وقال إن الجنوبيين يجب أن يشاركوا في أي مفاوضات سلام قادمة.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه الجنوب بشكل خاص أصبح لا يطاق ولا يتحمله المواطن، مشيراً إلى أن الحكومة عليها أن تستجيب لمطالب أبناء محافظة عدن بشكل خاص والجنوب وأبناء اليمن بشكل عام، لكن الحكومة لا تكترث.

وأوضح رئيس المجلس الانتقالي، أنهم لن يحاسبوا الحكومة طالما هناك قوات من التحالف موجودة على الأرض تتحمل مسئولية حماية الأمن والنظام في المحافظات المحررة كاملة، مطالبا التحالف ببسط السيطرة والقيام بواجبه أمام الشعب اليمني وحمايته من الظروف السيئة التي تحاوطه.