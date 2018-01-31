رسائل قطرية من واشنطن تهاجم "دول المقاطعة"

وقال الدبلوماسي القطري إنه يتطلع لاستضافة الجولة الثانية من الحوار الأمريكي القطري في الدوحة العام القادم، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية.
من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، في كلمته، أن الدوحة لن تتردد في الدفاع عن سيادتها.
وأكد خالد بن محمد العطية، أن قاعدة "العديد" العسكرية في قلب جهود مكافحة الإرهاب، مضيفاً أن العلاقة بين قطر والولايات المتحدة أوسع من التعاون الأمني، وأشار إلى أن قطر والولايات المتحدة حليفان عسكريان وثيقان منذ فترة طويلة.
وقال وزير الدفاع القطري، إن المبادرة العسكرية المشتركة بين البلدين والتي تطلق عليها قطر رؤية 2040 تضمن بناء القدرات المستقبلية في قاعدة العديد وتحويلها إلى قاعدة أمريكية دائمة. وأوضح أن هذا التعاون يتضمن تبادلاً في الأفراد العسكريين وتوسيع قاعدة العديد وتوفير المنشآت للأفراد العسكريين الأمريكيين وعائلاتهم وبناء منشآت ترفيهية وترويحية وسكنية لهم، مؤكدا التزام قطر بتوفير كل احتياجات الأفراد الأمريكيين وعائلاتهم الذين يعيشون في العديد وتسهيل مهمة انتقالهم وإقامتهم في دولة قطر. إلى جانب تعزيز الجهود التي تقوم بها القوات العسكرية الأمريكية.
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