الشرطة العراقية تفشل مخططا إرهابيا شمالي بغداد

نفذت قوات من الشرطة الاتحادية العراقية عملية نوعية في مناطق متفرقة من محيط محافظة كركوك، شمالي العاصمة بغداد، بحثًا عن إرهابيين وتدمير مضافة لخلاياهم النائمة.

وأعلن قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، صباح اليوم الأربعاء، أن قطعات الفرقة الخامسة، تقوم بعمليات تفتيش وتمشيط في مناطق، الزاب الكبير والقهارة الواقعة على محيط محافظة كركوك.

وأضاف جودت أن العمليات أسفرت عن تدمير مضافة للخلايا النائمة الإرهابية، تحوي أعتدة متنوعة، وقتل إرهابي واحد.

الجدير بالذكر، أن كركوك تعتبر أغنى محافظات البلاد نفطيا، وهي من المتنازع عليها دستوريا وفق المادة 140 بين المركز وإقليم كردستان، وكانت أجزاء منها تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي هزم في معارك خاضتها القوات العراقية على مدى العامين الماضيين كللت كلها بالنصر.