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    مصر تعلن عن 2000 تأشيرة عمل لإيطاليا

    © AP Photo/ Amr Nabil
    العالم العربي
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    أعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، عن أنه سيصدر تقريبا 2000 تأشيرة عمل لإيطاليا، للحد من الهجرة غير الشرعية.

    ضحايا مركب هجرة غير شرعية
    © REUTERS/ Stringer
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    بحثت  نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين ‏بالخارج، خلال لقائها أنجلو ماتوني أمين عام الرابطة الإيطالية في العالم،‏ في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، سبل التعاون المشترك حول المشروع الإيطالي "لم شمل الأسرة".

    ويهدف المشروع الإيطالي دمج الجاليات المهاجرة بالمجتمع الإيطالي، وعلى رأسها ‏الجالية المصرية هناك، ومن المقرر انطلاق المشروع خلال شهر فبراير/شباط ‏المقبل.‏

    وأكدت مكرم أن هذا المشروع يعد مشروعا إنسانيا كبيرا يساعد على لم ‏شمل الأسرة المصرية المتواجدة بالأراضي الإيطالية.

    كما يهدف مكرم للقضاء ‏على الهجرة غير الشرعية، من خلال هذه الخدمات، حيث يأتي ذلك ضمن ‏استراتيجية الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة بمختلف الطرق.‏

    من جانبه، قال عيسى اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، إن ‏المشروع سيقدم دورة في اللغة الإيطالية، كعنصر اساسي من عناصر ‏الاندماج داخل المجتمع للمساعدة في التعرف على ثقافته وعاداته.

    كما ‏يهدف المشروع للقضاء على سبل الهجرة غير الشرعية، من خلال تقديم ‏تأشيرات سفر للعاملين الراغبين بشكل مجاني، بحد أدنى 340 تأشيرة ‏تصل إلى 2000 تأشيرة بحسب الطلب عليها.

    ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية
    © REUTERS/ Stringer
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    وسيتم ذلك من خلال ‏السفارة الإيطالية بالقاهرة، على أن ينتهي المشروع في 2019، موضحا ‏أن هناك فرصة لمد فترة استمرار المشروع لأعوام قادمة.‏

    من جانبه، قال أنجلو ماتوني إن هذا المشروع يستهدف جاليات أجنبية من ‏9 دول هي مصر، والإكوادور، والسنغال، وتونس، وبوليفيا، وبيرو، والصين، و‏ألبانيا، وأوكرانيا.

    ويقوم على هدف دمج هذه الجاليات بالمجتمع ‏الإيطالي، على مستوى الأسرة الصغيرة من خلال تعليم اللغة الإيطالية.

    وأشار ماتوني إلى أن العلاقات الوطيدة بين مصر وإيطاليا والتي تمتد عبر التاريخ، ‏موضحا  أنه من المقرر عقد مؤتمر بالقاهرة برعاية وزارة الهجرة، خلال الفترة المقبلة للإعلان ‏عن المشروع بكل تفاصيله.‏

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