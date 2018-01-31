نجل الوليد بن طلال يعلق على خروج والده من الريتز

علق نجل الملياردير السعودي الوليد بن طلال، على خروج والده من فندق الريتز، الذي كان محتجزًا به منذ بداية حملة الفساد التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب خالد نجل الوليد بن طلال عن فرحته بخروج والده، وقال في تغريدة، باللغتين العربية والإنجليزية، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "كان بين يدي أهله، والآن عاد لأهله. الله يبارك فيكم جميعا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

كان بين يدي أهله، والآن عاد لأهله.



الله يبارك فيكم جميعا 💚

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.



💚🇸🇦



Thank you everyone for your kind words regarding my father.💚



He was in the hands of his family and now he is back with him family. pic.twitter.com/TQPDZ9mF3K — Khaled خالد (@KhaledAlwaleed) January 30, 2018

وكان مسؤول سعودي حكومي، قال السبت الماضي، إن السلطات السعودية أطلقت سراح الأمير الوليد بن طلال بعد تسوية وافق عليها النائب العام.

كما أصدر النائب العام السعودي سعود المعجب بياناً أمس الثلاثاء، بشأن حملة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وقال إن القيمة التقديرية للتسويات وصلت لأكثر من 400 مليار ريال.