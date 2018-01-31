تسجيل
13:25 31 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    جناح الوليد بن طلال في ريتز كارلتون

    معتقل "الريتز" السعودي أغلق... الفندق الفخم يعود لنشاطه...وهذه التفاصيل

    © REUTERS/ STAFF
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت السلطات السعودية، يوم أمس الثلاثاء، انتهاء كل "المفاوضات والتسويات" مع جميع "نزلاء ريتز كارلتون"، في الوقت، الذي أكدت فيه إدارة الفندق الفخم الواقع في وسط العاصمة الرياض، إغلاق أبوابه استعدادًا لاستقبال حجوزات العملاء، بدءا من منتصف الشهر المقبل.

    الوليد بن طلال
    © AP Photo/ Hassan Ammar
    نجل الوليد بن طلال يعلق على خروج والده من الريتز
    القاهرة- سبوتنيك. فندق الـ 5 نجوم، الذي أنشئ على الطراز الإسلامي وافتتح في العام 2010، والمتألف من 9 طوابق، والحاوي كل وسائل الراحة، من غرف فخمة ونوادي صحية وجاكوزي وغيرها، شهد صفقات "غير عادية"، أقطابها أمراء ووزراء ومسؤولون ورجال أعمال كبار من جهة، وممثلو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، من جهة أخرى.

    تصريحات النائب العام السعودي، التي احتوت على أرقام المفرج عنهم (381)، والباقين (56)، الذين رفضوا "التسوية المالية" وطلبوا فصل القضاء في التهم الموجهة إليهم، كانت مبهمة بعض الشيء، فمبلغ الـ400 مليار ريال (106.6 مليار دولار أمريكي)، الذي تخلى عنه "نزلاء معتقل الريتز"، بحسب إعلان سعود المعجب، لم يعترف به أحد من "المفرج عنهم".

    والدليل أن أغنى هؤلاء النزلاء، رجل الأعمال الثري الأمير الوليد بن طلال، أعلن على الملأ من معتقله الفخم، عبر وكالة "رويترز"، بأنه "بريء" من كل التهم الموجهة إليه، كما لم يفصح أحد من الموقوفين السابقين في "الريتز" عن أي شيء يتعلق بقبول "تسوية" ما، وزعمت وسائل إعلام أن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، دفع مبلغ مالي كبير تعدى المليار دولار مقابل الإفراج عنه.

    وحتى وزير المالية السابق إبراهيم العساف، الذي عاد إلى ممارسة عمله في الحكومة، لم تعلن "براءته" مما نسب إليه، لكن فهم من عودته إليها بصفة وزير دولة، بأنه بريء من تهم بالفساد، التي وجهت إليه في "ريتز كارلتون".

    وعلى ما يبدو، فإن السلطات السعودية "غير معنية" بإعلان تفاصيل التسويات، لكنها وبالتأكيد، عازمة على مواصلة حملتها على الفساد والمفسدين في المملكة.

    وبالعودة إلى "أصل الحكاية"، فإن السلطات في المملكة أوقفت عدداً من الأمراء السعوديين، ووزراء ونواب وزراء ومسؤولين ورجال أعمال، وذلك عقب صدور أمر ملكي، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، "لحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام".

    وكان من بين أبرز الشخصيات التي تم توقيفها والتحقيق معها بتهم الفساد المالي، رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، وأمير منطقة الرياض سابقاً تركي بن عبد الله، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ووزير الاقتصاد والتخطيط السابق عادل فقيه، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، وآخرون.

    انظر أيضا:

    صحيفة سعودية تكشف ملامح المرحلة الثانية لـ"محتجزي الريتز"
    عقب مغادرته "الريتز"... أمير سعودي يوجه رسالة للملك سلمان
    أنور عشقي: الوليد بن طلال خرج من الريتز كارلتون بريئا
    ماذا بعد "الريتز كارلتون"...موجة اعتقالات جديدة تستهدف هؤلاء
    تعرف على سعر الليلة في "الريتز كارلتون" عقب رحيل الأمراء المحتجزين
    مفاجأة... أجانب داخل "الريتز كارلتون" مع الأمراء المحتجزين في السعودية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار فندق الريتز كارلتن, الريتز كارلتن يعود لنشاطه, الحكومة السعودية, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    شرطيتان روسيتان، 2008
    العمل "الصعب" للجنس اللطيف: نساء الشرطة الحسناوات في مختلف دول العالم
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك