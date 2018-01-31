وكالة: الأكراد يطلقون قذيفتين صاروخيتين على قضاء ريحانلي في تركيا

قالت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية التركية، اليوم الأربعاء، إن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من منطقة عفرين السورية سقطتا على قضاء ريحانلي قرب الحدود التركية السورية.

© REUTERS/ STRINGER سقوط صاروخ على بلدة كلس الحدودية التركية من سوريا

وذكرت وكالة " الأناضول " أن القذيفتين أصابتا منزلين في حي "غول تبه" التابع لـ "ريحانلي"، وهرعت العديد من فرق الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى مكان القصف الذي أسفر عن إصابة مدنيين اثنين، تم نقلهما إلى المستشفى.

وألحق القصف أضرارا بالمنزلين المذكورين، وبعض السيارات الموجودة بجوارهما.

ومنذ بداية العملية التركية ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية أصابت عدة صواريخ بلدتي كلس وريحانلي الحدوديتين.

وبدأت تركيا العملية الجوية والبرية التي تحمل اسم "غصن الزيتون" قبل أكثر من أسبوع لتفتح جبهة جديدة في الحرب السورية المتعددة الأطراف. وتستهدف العملية المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.