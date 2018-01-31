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    حجم الدمار في أحدى شوارع الموصل بعد تحريرها من داعش

    العراق يستقطب نحو ألف شركة عالمية لمؤتمر الكويت

    © AFP 2018/ Ahmad Al-Rubaye
    العالم العربي
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    استطاع العراق جذب نحو ألف شركة عالمية من مختلف القارات، للمشاركة في مؤتمر لإعادة إعمار مدنه التي دمرها تنظيم "داعش" الإرهابي، تعقده الجارة الكويت خلال فبراير/شباط المقبل.

    استقطاب الشركات، ثمرة لقاءات ومباحثات أجراها رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر دافوس الاقتصادي في دورته الـ48 الذي عقد في سويسرا حديثاً.

    الدمار في الموصل، شمال العراق
    © Sputnik. Nazek Mohammed
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    وكشف المتحدث الرسمي بإسم رئيس الحكومة العراقية، سعد الحديثي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، 31 كانون الثاني/يناير، عن نتائج لقاءات مؤتمر دافوس التي أجراها رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلي الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال ورئيس البنك الدولي.

    وأوضح الحديثي، أن اللقاءات التي عقدت بين رئيس الوزراء، وممثلي الشركات والمستثمرين العالميين، ورجال الأعمال العالميين، وقيادات بعض الدول، كلها كانت  تصب في اتجاه ما يمكن أن تقوم به هذه الدول والمنظمات الدولية والشركات وكبار المستثمرين من جهود في دعم إجراءات الحكومة العراقية في الفترة المقبلة لإعادة أعمار العراق وتأهيل البنى التحية وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من الإرهاب.

    وأضاف الحديثي، كانت هذه اللقاءات تمهيداً لمشاركة فاعلة لهذه المنظمات المالية والدولية وكذلك من قبل الشركات العالمية وإسهامات العالم في مؤتمر دعم الأعمار في العراق الذي سيعقد في الكويت، بالتالي هذه اللقاءات كانت بمثابة تحشد وتعبئة للجهود على المستوى الاقتصادي والاستثماري والدولي في ما يخص المؤتمر الكويت.

    حيدر العبادي
    © REUTERS/
    العبادي: إعادة إعمار العراق تتطلب 100 مليار دولار

    ونوه الحديثي، إلى أن المؤتمر "دافوس" يعتبر خطوة مهمة باتجاه تعزيز فرص نجاح مؤتم الكويت ومشاركة فاعلة للشركات العالمية، ونتحدث اليوم عن مشاركة 950 شركة عالمية من دول أوروبا واسيا، وبعض الدول العربية والجوار سيكون لها دور فاعل في مؤتمر الكويت وهذا الأمر تم من خلال الأعداد والتحضير الذي جرى على مستوى اللقاءات الثنائية التي عقدت خلال وعلى هامش مؤتمر دافوس.

    وعن ما إذا كان رئيس الحكومة العراقية، هو من سيمثل العراق في مؤتمر الكويت، أخبرنا المتحدث الرسمي بإسم الحكومة، قائلا ً "لا يمكن أن أجزم به، لكن في كل الأحوال — العراق سيكون يكون له حضور رسمي فاعل وأساسي وتمثليه في أعلى المستويات في هذا المؤتمر".

    وفي الثامن من الشهر الجاري، أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن "مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق" سيعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 شباط/فبراير المقبل، مؤكداً أن دعم الكويت للعراق "لم يتوقف ولن يتوقف".

    مدينة الكويت، الكويت
    © Sputnik. Pavel Gerasimov
    الكويت تدعو روسيا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق المرتقب

    وقال الجار الله، خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الكويت بمناسبة الإعلان عن مؤتمر إعادة إعمار العراق، أن "أمن واستقرار العراق من أمن واستقرار الكويت والمنطقة…الكويت انتصرت لدورها الإنساني والأخلاقي والعربي والإسلامي، لنجدة ونصرة العراق".

    وأشار الجار الله إلى أن دولة الكويت بدأت الاستعداد للمؤتمر، منذ إعلان أمير البلاد عزمه استضافته، "إذ تم الاتصال بالأشقاء العراقيين والبنك الدولي، وبدأت الصورة تتضح في شأن هذا المؤتمر".

    وأوضح المسؤول الكويتي، أن المؤتمر يتضمن أبعاداً تنموية، وسيشهد مشاركة القطاع الخاص في إعادة إعمار العراق، وأن البنك الدولي سيشارك بصفته مساهماً رئيسياً في المؤتمر، لتوفير الضمانات المطلوبة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن "البنك الدولي بحاجة لضمانات للاستثمار والمشاركة في تنمية العراق".

    حجم الدمار الذي لحق المحال التجارية في الموصل
    © AFP 2018/ Ahmad Al-Rubaye
    مؤتمر إعادة إعمار العراق ينضم يوما خاصا للشركات الاستثمارية

    ولفت إلى أن اليوم الأول من المؤتمر سيخصص لمنظمات المجتمع المدني؛ فيما سيخصص اليوم الثاني للقطاع الخاص، والثالث لإعلان الدول عن مساهماتها.

    بدوره، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، مهدي العلاق، أن المؤتمر لن يكون تقليدياً، وسيتم الإعلان عن الفرص الاستثمارية، التي ستشكل دعامة رئيسية، وسيتم إعداد خطط استثمارية وتقارير عن حجم الأضرار، وفق دراسات ميدانية متخصصة.

    وأشار العلاق إلى أن المؤتمر سيناقش موضوع تأمين العمليات الإنسانية في المناطق المحررة من سطوة تنظيم "داعش"، مؤكداً ثقته في نجاح الكويت بتنظيم المؤتمر، لافتاً إلى أن المبلغ الذي يحتاجه العراق لإعادة الإعمار لا يقل عن 100 مليار دولار، وذلك لدعم القطاع السكني المتضرر بشكل كبير، وأيضاً قطاعات النفط والاتصالات والصناعات والخدمات الأساسية.

    انظر أيضا:

    خبيراقتصادي: الفرقاء يلتقون في مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت
    إعادة إعمار العراق... والأنظار تتجه لدور روسي
    رئيس مجلس النواب العراقي يطلب دعم الدول الشقيقة لإعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة داعش
    مسؤول كويتي: مؤتمر إعادة إعمار العراق في فبراير...والكويت داعمة
    الكلمات الدلالية:
    إعمار العراق, الكويت, العراق
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