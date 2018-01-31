سفير ذوي الاحتياجات الخاصة يشرح ماذا تفعل عملية عفرين بالشعب السوري

قدم ريبر وحيد سفير ذوي الاحتياجات الخاصة في منظمة السلام العالمية، اليوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، شرحا مفصلا لما فعلته عملية عفرين التي أطلقتها القوات التركية بالشعب السوري.

© REUTERS/ Umit Bektas تركيا ترد على تصريحات ماكرون: عملية عفرين ليست بدافع الاحتلال

وقال وحيد في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك " إن عدد القتلى في مدينة عفرين بلغ نحو الـ 300 قتيل و1000 جريح، إثر الغارات الجوية التركية والقصف المدفعي على قرى عفرين.

وأوضح أن عدد الغارات الجوية فاق الـ400 غارة جوية على البلدات الحدودية، وأن هناك حالات نزوح كبيرة من قرى الحمام، واتجهوا لمدينة عفرين، حيث بلغ عدد النازحين اكثر من 200 ألف حتى الآن.

وناشد الحكومة السورية بالتدخل لحماية الأراضي السورية والشعب السوري، حسب ما قال.

وقال وحيد: "عفرين هي أرض سورية وبها عشرات الآلاف من العرب، الذين نزحوا في السابق إليها هربا من الرقة، ومن المناطق الأخرى، ولا يجدون مكان آمن الآن، ويجب على الحكومة التدخل لحمايتهم".

وشدد على أن الوضع الإنساني "مزر للغاية"، وأن النقص في الأدوية والمواد الغذائية يفاقم من معاناة المدنيين، الذين باتوا تحت قصف الطيران التركي.

وأشار إلى أن الطيران قصف أحد المخيمات، وهو "مخيم روبار"، الذي يضم نحو 10 آلاف نازح، فيما يعاني "مخيم الشهباء" بمنطقة تل رفعة من مخاوف بقصفه خاصة أنه متكدس بالنازحين.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات التركية شنت هجوما بريا وجويا على منطقة عفرين في 20 يناير/كانون الثاني، تحت مسمى "غصن الزيتون"، مستهدفة بذلك وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمردا مسلحا في جنوب شرق تركيا منذ أكثر من 30 عاما، فيما نددت سوريا بالتدخل واعتبرته اعتداء على الاراضي السورية وسط تنديد دولي بالتدخل.