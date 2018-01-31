الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم بسكين قرب مدينة الخليل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم بالسكين بالقرب من بلدة نيغوهوت قرب محافظة الخليل في الضفة الغربية، واعتقال المشتبه به.

© REUTERS/ MOHAMAD TOROKMAN الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين عند حاجز زعترة

رام الله- سبوتنيك . وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "أحبطت قوة عسكرية محاولة ارتكاب اعتداء بالقرب من بلدة نيغوهوت قرب الخليل، حيث أوقفت القوة فلسطينيًا مشتبه فيه مرتديًا معطفًا ومحملًا سكينًا وخريطة للبلدة".

وأضاف البيان أن القوة العسكرية تمكنت من "اعتقال المشتبه فيه ونقله للتحقيق".

وازدادت حدة العنف منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، إذ تتصدى قوات الأمن والجيش الإسرائيليين لاحتجاجات الفلسطينيين وتقوم بقمع تظاهراتهم باستخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع إلى جانب اعتقال المئات.