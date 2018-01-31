السيسي: ما حدث قبل 7 سنوات لم يتكرر

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواصلة التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني حتى تقديم الجناة إلى العدالة في مصر.

© AP Photo/ Andrew Harnik السيسي عقب القمة الثلاثية: لا توجد أزمة بشأن سد النهضة القاهرة- سبوتنيك . وقال السيسي في حفل افتتاح مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر للغاز الطبيعي ببورسعيد، اليوم الأربعاء: "لن ننسى لإيطاليا وقفتها الكبيرة معنا على الرغم من واقعة ريجيني"، متابعا أن البعض "كانوا يريدون إفساد العلاقات بين مصر وإيطاليا كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، إيطاليا أقرب بلد لمصر وبيننا البحر المتوسط، لكي نقف مكاننا ولا نسير ولتتوقف المودة والمحبة بيننا".





وأضاف السيسي: "نجدد تعازينا لأسرة ريجيني باسم مصر، وأقول لهم لن نترك هذا الموضوع حتى نوقف الجناة الذين فعلوا ذلك، ونقدمهم للعدالة في مصر".





وحضر الحفل إلى جانب السيسي، ورئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، ووزير الدفاع صدقي صبحي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاديو ديسكالزي أكبر مستثمري إنتاج الغاز من حقل ظهر العملاق، وعدد من قيادات شركة "روسنفط" الروسية، وشركة "بي بي" البريطانية".





وفي المؤتمر، قال السيسي: "ما حدث في مصر قبل 7 سنوات (ثورة 25 يناير 2011) لم يتكرر مرة أخرى"، متابعا: "أمن واستقرار مصر ثمنه حياتي أنا وحياة الجيش، أنا لست سياسيا بتاع كلام"، موضحا: "لا نبني البلد بالكلام وأي شخص يفكر في الاقتراب من مصر سأطلب من المصريين مرة أخرى لإعطائي تفويضا آخر ضد أي شخص يعتقد أنه يمكنه العبث بأمن البلاد".