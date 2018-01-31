عون: كلام ليبرمان عن بلوك 9 للغاز في المتوسط تهديد للبنان

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول بلوك 9 للغاز في البحر المتوسط تهديد للبنان، وسيادته على مياهه الإقليمية.