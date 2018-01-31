نشطاء يهود وحاخام من حركة "ناطوري كارتا" يزورون عائلة عهد التميمي

زار أعضاء من الحركة اليهودية الحاريدية المعادية للصهيونية "ناطوري كارتا" عائلة الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، التي اعتقلت الشهر الماضي.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، وصل الناشطون المعادون للصهيونية إلى منزل عائلة التميمي في بلدة النبي صلاح بالقرب من رام الله، رافعين الأعلام الفلسطينية، وأعربوا عن دعمهم لنضال الأسرة من أجل إطلاق سراح الفتاة.

والتقى الوفد بوالد الفتاة وإخوتها وأصدقائها، للإعراب عن إدانتهم لما يعتبرونه سلوكا غير ديمقراطي لدولة إسرائيل، وهو "القبض على فتاة بريئة دون أي خطأ من جانبها".

ونقلت "جيروزاليم بوست" عن الحاخام مئير هيرش، زعيم حركة "ناطوري كارتا"، القول "لقد جئنا للتعبير عن تضامننا مع ما حدث للأسرة". مضيفا "في اللقاء تحدثنا ضد الاحتلال وضد القمع المستمر للفلسطينيين، ليس هذا الاعتقال فحسب بل سلوك المؤسسة الصهيونية برمته ضد الشعب الفلسطيني وهذا الوضع".

Szanowni Izraelczycy — mało macie kłopotów sami ze sobą? Haredi activists visit jailed Arab teen's family home, express solidarity https://t.co/y4kGEZAmz4 pic.twitter.com/r7SC1nlM8b — @KWyszkowski (@KWyszkowski) January 30, 2018

​وأضاف الحاخام "وصلنا إلى القرية والجميع يقدر مجهودنا".

وكانت التميمي قد أثارت اهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية. كما أن دبلوماسيين من عدة بلدان أوروبية حضروا جلسات الاستماع في قضيتها أمام القضاء العسكري الإسرائيلي.