العبادي: اعتمدنا مبدأ العدالة بشأن حصة إقليم كردستان في موازنة 2018

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال حضوره جلسة برلمانية خصصت للقراءة الثانية لموازنة عام 2018، اليوم الأربعاء، أن حكومته اعتمدت مبدأ العدالة والنسب السكانية بشأن تخصيص حصة إقليم كردستان.

القاهرة — سبوتنيك. قال العبادي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، عقب الجلسة، إن الحكومة "اعتمدت مبدأ العدالة والنسب السكانية بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة".

وأضاف العبادي "الحكومة ماضية بإعادة النازحين طوعا لديارهم وتوفير الخدمات لمناطقهم"، مؤكدا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "وعدت بتوفير بطاقة الناخب للنازحين".

وبحسب البيان، قال العبادي "لا ينبغي أن نسمح بأن تؤثر الخلافات السياسية على التنمية الاقتصادية"، متابعا "الحكومة وضعت كل الإيرادات في الموازنة، وإنْ أراد البرلمان المناقلة بالإمكان مناقشة ذلك".

وأضاف العبادي إن "الحكومة رفعت نسبة شبكة الحماية الاجتماعية لأكثر من 60%، على الرغم من الضائقة المالية من أجل التخفيف من نسبة الفقر".

وقال مصدر إعلامي في البرلمان لوكالة "سبوتنيك" إن "جلسة البرلمان التي انعقدت ظهر اليوم الأربعاء بحضور العبادي كانت سرية؛ لمناقشة موازنة 2018 بشكل مفتوح"، موضحا أن "العبادي دافع عن الموازنة التي أعدتها حكومته، وأوضح أنه من الممكن أن تناقش كافة الإيرادات بها".

وأضاف المصدر أن "نتائج المناقشات التي أجراها العبادي اليوم في البرلمان سيكشف عنها غدا"، موضحا أنه "من المتوقع أن يحضر العبادي جلسة الغد في البرلمان أيضا".

ولفت المصدر إلى أن "البرلمان أرجأ جلسته لاستكمال مناقشة الموازنة والتصويت عليها إلى صباح السبت المقبل".

وعقد العبادي اجتماعين في البرلمان، اليوم، أحدهما كان مع ممثلي المحافظات المنتجة للنفط، واللجنة المالية لحل الإشكاليات المتعلقة بالموازنة المالية، والآخر مع نواب المحافظات المحررة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفشل البرلمان العراقي في إقرار الموازنة العامة للدولة عدة مرات على مدى الأسابيع الماضية، وكان من المقرر أن يعتمدها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.