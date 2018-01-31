لقاء سوداني تركي رسمي على الأراضي السعودية

أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن لقاءً رسميا سودانيا تركيا دار على الأراضي السعودية اليوم الأربعاء، 31 يناير/ كانون الثاني.

وبحسب الوكالة، "استقبل السفير عبد الباسط بدوي السنوسي سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية ظهر اليوم بمكتبه في الرياض سفير جمهورية تركيا لدى المملكة العربية السعودية السفير أوردوغان كوك، وجرى خلال اللقاء تبادل العلاقات الأخوية بين البلدين".

وأكد السفير السنوسي العلاقة الأخوية الصادقة التي تثبت عمق العلاقات ومتانتها وما يجمع بلدينا الشقيقين من أواصر محبة وتلاحم وإخاء، بحسب الوكالة.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في أواخر ديسمبر/ كانون الأول أن السودان خصص جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها.

وقال أردوغان وهو يتحدث في ختام ملتقى اقتصادي بين رجال أعمال سودانيين وأتراك في اليوم الثاني لزيارته للسودان أولى محطات جولته الأفريقية "طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد إنشاءها وإعادتها إلي أصلها القديم والرئيس البشير قال نعم".

ووقع رجال أعمال أتراك وسودانيين 9 اتفاقيات لإقامة مشاريع زراعية وصناعية تشمل إنشاء مسالخ لتصدير اللحوم ومصانع للحديد والصلب ومستحضرات التجميل إضافة إلى بناء مطار في العاصمة السودانية الخرطوم.

وبذلك ارتفعت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس التركي إلى 21 اتفاقية، بعد أن وقع الجانبان 12 اتفاقية خلال اليوم الأول لزيارة أردوغان، وعلى رأسها إنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي.