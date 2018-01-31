لبنان يرد على وزير الدفاع الإسرائيلي: تصريحاته تهديد لسيادتنا

اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاربعاء، أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بشأن بلوك 9 للغاز في البحر المتوسط تهديد للبنان، وسيادته على مياهه الإقليمية.

© REUTERS/ MOHAMED AZAKIR قصص إنسانية من داخل مخيم للفلسطينيين في لبنان بعد خفض المساعدات الأمريكية

بيروت — سبوتنيك . وقال عون عبر تغريدة نشرها حسابه على "تويتر"، الأربعاء "كلام ليبرمان عن البلوك رقم 9 تهديد للبنان، وحقه في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية".

وفي المقابل أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بيانا، جاء فيه "يتعمد مسؤولون إسرائيليون منذ أيام، توجيه رسائل تهديد للبنان، آخرها ما ورد على لسان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، الذي اعتبر أن البلوك رقم 9 الخاص بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، هو بلوك عائد لإسرائيل، وأن لبنان بالرغم من ذلك قرر إجراء مناقصة بشأنه".

وأضاف "إن هذا الإدعاء باطل شكلا ومضمونا، وهو يقع في إطار سياسات إسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي. وإن الحكومة اللبنانية ستتابع خلفيات هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة، للتأكيد على حقها المشروع بالتصرف في مياهها الإقليمية ورفض أي مساس بحقها من أي جهة كانت، واعتبار ما جاء على لسان ليبرمان هو الاستفزاز السافر والتحدي الذي يرفضه لبنان".

وكان ليبرمان قال خلال مؤتمر للأمن في تل أبيب، اليوم الأربعاء إن "بلوك الغاز في البحر رقم 9 هو لنا، ومع ذلك أعلن لبنان مناقصة بشأنه، هذا يمثل استفزازا وتحديا سافرا لنا".