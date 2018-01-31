ننشر بنود اتفاق وقف الاشتباك بين الحكومة و"الانتقالي الجنوبي اليمني"

قال مصدر محلي، إن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تمكن من نزع فتيل الأزمة في الجنوب اليمني.

© REUTERS/ FAWAZ SALMAN تراجع الاشتباكات في اليمن ومسلحو المجلس الانتقالي يسلمون قاعدتين

وأوضح المصدر، في اتصال مع سبوتنيك ، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي عقده التحالف العربي بين أطراف الصراع، خلص إلى عدد من النقاط التي تم الاتفاق عليها بين كل الأطراف وهي:

— منح بعض الوقت للرئاسة اليمنية لتغيير حكومة أحمد بن دغر ومتابعة التحالف لعملية تعيين الحكومة الجديدة، على أن تكون حكومة كفاءات وتنشغل بالجانب الخدمي والمعيشي فقط بعيدا عن المكايدات السياسية والابتعاد عن أية ممارسات أو تصريحات مستفزة لشعب الجنوب.

— سماح المجلس الانتقالي الجنوبي للحكومة بتأدية مهامها ابتداء من اليوم الأربعاء حتى الإعلان عن الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن بالتشاور مع اللجنة الثلاثية.

— تعيين قيادة من الحزام الأمني لمعسكرات الحرس واستبعاد الإصلاحي مهران القباطي والقيادات السابقة لتلك المعسكرات وتعمل القيادة الجديدة على استلام تلك المعسكرات وعودة "قوات المقاومة الجنوبية" إلى مواقعها.

— العمل على نقل هذه الألوية إلى خارج عدن وفق خطة مزمنة لعدم حاجة المدينة لهذه الثكنات العسكرية وإشراف التحالف العربي على ذلك.