ننشر بنود اتفاق وقف الاشتباك بين الحكومة و"الانتقالي الجنوبي اليمني"

— منح بعض الوقت للرئاسة اليمنية لتغيير حكومة أحمد بن دغر ومتابعة التحالف لعملية تعيين الحكومة الجديدة، على أن تكون حكومة كفاءات وتنشغل بالجانب الخدمي والمعيشي فقط بعيدا عن المكايدات السياسية والابتعاد عن أية ممارسات أو تصريحات مستفزة لشعب الجنوب.
— سماح المجلس الانتقالي الجنوبي للحكومة بتأدية مهامها ابتداء من اليوم الأربعاء حتى الإعلان عن الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن بالتشاور مع اللجنة الثلاثية.
— تعيين قيادة من الحزام الأمني لمعسكرات الحرس واستبعاد الإصلاحي مهران القباطي والقيادات السابقة لتلك المعسكرات وتعمل القيادة الجديدة على استلام تلك المعسكرات وعودة "قوات المقاومة الجنوبية" إلى مواقعها.
— العمل على نقل هذه الألوية إلى خارج عدن وفق خطة مزمنة لعدم حاجة المدينة لهذه الثكنات العسكرية وإشراف التحالف العربي على ذلك.
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