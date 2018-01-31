وزير الخارجية الفلسطيني: نسعى لجعل 2018 عام الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الأربعاء، أن الجانب الفلسطيني مستمر بمساعيه لجعل العام الجاري، 2018، عام حصد اعترافات دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية

© Sputnik. Valeriy Melnikov فلسطين تطرق أبواب الاتحاد الأوروبي لإحياء عملية السلام

بروكسل — سبوتنيك . قال المالكي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "موضوع الاعتراف بدولة فلسطين تحدثنا فيه مع الأوروبيين مرارا، والرئيس عباس تطرق للموضوع مع فيديريكا موغيريني (مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية)، خلال لقائه الأخير معها".

"وأضاف ردا على طلب بالتعليق على عدم حصول الفلسطينيين على رد أوروبي بهذا الشأن حتى الآن: " القضية ليست قضية أننا نحن نطالب وهم يقولون نعم، القضية مستمرة ونحن على اتصال دائم بعواصم الدول الأوروبية لتجديد مطالبنا.

لقد شاهدتم اليوم بأن سلوفينيا هي من أوائل الدول التي بدأت تتفاعل بشكل إيجابي مع مثل هذه المطالب".

وأكد المالكي، "نحن لا نتوقف عند سلوفينيا وسوف نستمر في مساعينا من أجل أن يكون عام 2018 هو عام حصد الاعترافات بفلسطين من قبل دول الاتحاد الأوروبي".

ويحاول الفلسطينيون بعد خيبة أملهم إزاء آفاق مفاوضات السلام مع إسرائيل، والتي توقفت منذ عدة سنوات، التحرك نحو الاستقلال بالتوجه نحو المجتمع الدولي والمؤسسات المتعددة الأطراف للاعتراف بإقامة دولتهم.

وكان أكبر نجاح لهم على هذا الطريق، قبل خمس سنوات، هو منح الأمم المتحدة فلسطين صفة "دولة مراقب" غير عضو بعد تصويت تاريخي في الجمعية العامة.

وصوتت لصالح الطلب الفلسطيني 138 دولة فيما عارضته 9 دول وامتنعت 41 دولة عن التصويت.