الداخلية الكويتية تكشف عن إجراء أمني جديد للزائرين

وقالت المصادر إن الوزارة شرعت في إعداد قاعدة بيانات لجميع الزوار من الخارج، ممن يصلون البلاد عبر التأشيرة الإلكترونية أو تأشيرة المطار أو تأشيرات الزيارة، في خطوة وصفت بأنها تدخل ضمن الإجراءات الأمنية والرقابية التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الداخلي، بحسب الصحيفة.

وأضافت أن "قطاع المنافذ البرية والبحرية والجوية وعبر الإدارات، يقوم بأخذ البصمات آليا للزائر وحفظها في قاعدة البيانات، وإدخال بياناته ومعلوماته ومطابقتها مع البصمة الآلية للممنوعين والمطلوبين والمسجلة في حاسوب وزارة الداخلية، حيث يتعذر على أي مطلوب دخول البلاد حتى وإن قام بتغيير جوازه أو بياناته، لا سيما أن قطاع الأدلة الجنائية يعمل حاليا على مشروع الأرشيف الإلكتروني للبصمات، سواء المواطنون أو الوافدون أو الممنوعون أو المطلوبون، وهو المشروع الوطني لحماية الأمن الداخلي".

وأوضحت أن "أخذ المعلومات وايجاد قاعدة بيانات للزائر يمكن من مطابقتها مع البصمات الآلية في حاسوب (الداخلية) حيث يتبين ما إذا كان الزائر دخل الكويت سابقا، وبالتالي يتم دمج بياناته".