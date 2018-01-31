وزير الدفاع القطري من واشنطن: يجب أن تدفع أمريكا لحوار مع إيران وإلا الكارثة

قال وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية إن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تدفع لحوار جاد مع إيران وإلا ستحدث كارثة في المنطقة. وذلك في أثناء تواجده في العاصمة الأمريكية واشنطن.

© REUTERS/ YURI GRIPAS مجلة أمريكية: هكذا انتصرت قطر في نزاعها مع السعودية والإمارات

ودعا الوزير القطري خالد العطية أمريكا لإبقاء الحوار قائم مع إيران، حرصا على استقرار المنطقة. وقال العطية، خلال مؤتمر في واشنطن مساء اليوم الأربعاء، "الولايات المتحدة يجب أن تقوم بالمزيد فيما يخص القضية الإيرانية ويدفعون لحوار جاد"، مضيفاً "إذا لم يتم ذلك ستحدث كارثة في المنطقة".

وقال العطية، خلال مؤتمر في واشنطن مساء اليوم الأربعاء، "الوحيد الذي يمكنه حل الأزمة الخليجية هو الرئيس ترامب وأعتقد أنه يمكنه حلها بمجرد مكالمة هاتفية".

وأضاف "نطلب دائما من البيت الأبيض دعوة الجميع للحوار لحل هذا الأزمة، لأن لا أحد يستفيد من تلك الأزمة إلا الإرهابيين".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 حزيران/يونيو من العام الماضي، بسبب ادعاءات ضدها حول "تمويل ودعم الإرهاب"، الأمر الذي نفته الدوحة قطعياً وطالبت بالحوار معها لحل المسائل الخلافية.

وقال الوزير "أكاد أجزم أن في كل مكان في العالم يوجد على الأقل 30% من الغاز القطري"، مضيفا "الدول التي تتصرف بطفولية تهدد أمن المنطقة ويجب أن تتوقف".

وأكد أن "قطر لا تدعو للحرب بل نأوي من يعيشون في خوف".

ودعا الوزير القطري خالد العطية الولايات المتحدة لإبقاء الحوار قائم مع إيران، حرصا على استقرار المنطقة.

وقال العطية "الولايات المتحدة يجب أن تقوم بالمزيد فيما يخص القضية الإيرانية ويدفعون لحوار جاد"، مضيفا "إذا لم يتم ذلك ستحدث كارثة في المنطقة".

جدير بالذكر أن إيران، وقعت عام 2015، اتفاقاً مع مجموعة دول "5+1" (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.

وهاجم ترامب، مراراً الاتفاق، ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة"، وهو الموقف الذي تشاطره إسرائيل إياه.