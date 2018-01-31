"حزب الله" يتعهد بالدفاع عن حقوق لبنان في النفط والغاز

علق "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن ملكية "بلوك الغاز 9" في البحر المتوسط.

صرح "حزب الله"، بحسب قناة " المنار "، "نؤكد على التصدي الحازم لأي اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته".

وتابع "نعبر عن تأييدنا لمواقف الرؤساء الثلاثة وبقية المسؤولين اللبنانيين ضد هذا العدوان الجديد ونجدد تأكيدنا على موقفنا الثابت والصريح في التصدي الحازم لأي اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته".

ووصف الحزب تصريحات الوزير الإسرائيلي بأنها "تعبر عن الأطماع الإسرائيلية المتواصلة في ثروات لبنان وأرضه ومياهه وتندرج في إطار السياسة العدوانية ضد لبنان وسيادته وحقوقه المشروعة".

وقال ليبرمان، خلال مؤتمر للأمن في تل أبيب، اليوم الأربعاء إن "بلوك الغاز في البحر رقم 9 هو لنا، ومع ذلك أعلن لبنان مناقصة بشأنه، هذا يمثل استفزازا وتحديا سافرا لنا".