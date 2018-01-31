"أنصار الله" يطلقون صاروخا بالستيا على اجتماع لقيادات قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي

وأشارت إلى أن، "الصاروخ أصاب هدفه، وألحق خسائر في صفوف قوات هادي".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ آذار/ مارس 2015 عمليات ضد جماعة "أنصار الله"، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وازدادت الأوضاع الأمنية في أنحاء اليمن خاصة العاصمة صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام عناصر من جماعة "أنصار الله" على اغتيال الرئيس اليمني الراحل عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة. بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.
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