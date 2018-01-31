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    نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية

    أبو ردينة ردا على نتنياهو: الأمن الحقيقي يتحقق من خلال السلام العادل والدائم

    © AFP 2018/ ABBAS MOMANI
    العالم العربي
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    قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، إن الأمن الحقيقي يتحقق من خلال السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال إلقاء كلمة في مؤتمر صحيفة ديبلوماتيك جيروساليم بوست في القدس، 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS/ Ronen Zvulun
    ‏ نتنياهو للرئيس الفلسطيني: لا بديل عن الدور الأمريكي في قيادة عملية السلام
    رام الله — سبوتنيك. كما أوضح أبو ردينة أن "الحدود الآمنة لإسرائيل تتطلب أن تكون هناك حدود آمنة لفلسطين".

    جاء حديث الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية في منطقة غور الأردن.

    وتابع أبو ردينة، في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة "سبوتنيك"، "الأمن الحقيقي يتحقق من خلال تحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية، وليس على سياسة السيطرة واستمرار الاحتلال".

    وأضاف "بالنسبة لنا لا حل سوى ما يستند إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وقرارات مجالس الوطنية الفلسطينية، والقمم العربية التي دعت إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

    كما لفت إلى أن "حل الدولتين يقوم على أساس الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، دولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بسيادة كاملة على كافة الأراضي الفلسطينية ولا نقبل بوجود جندي إسرائيلي واحد داخل الأراضي الفلسطينية، فإما أن تكون السيادة الفلسطينية كاملة، وإلا لن يكون هناك أمن ولا سلام ولا استقرار".

    وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة بأن الحدود الآمنة لإسرائيل تتطلب أن تكون هناك حدود آمنة لفلسطين، مشددا على أن الأمن الحقيقي هو أمن كامل للجميع أو لا أمن لأحد.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار إسرائيل, أخبار فلسطين, حل الدولتين, المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية, رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, نبيل أبو ردينة, القدس, إسرائيل, فلسطين
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