وزير الطاقة اللبناني: سنواجه عدوان إسرائيل على حدودنا البحرية بكل الوسائل

القاهرة — سبوتنيك. وقال أبي خليل في كلمته أمام لجنة الطاقة في البرلمان، اليوم الأربعاء، "لبنان سيستخدم كل الوسائل المتاحة لدرء الاعتداء الإسرائيلي، الذي أعلن عنه اليوم ليبرمان حول البلوك 9 ولن نسمح لأحد بتقييد لبنان".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغادور ليبرمان قد قال خلال مؤتمر للأمن في تل أبيب اليوم "بلوك الغاز في البحر رقم 9 هو لنا، ومع ذلك أعلن لبنان مناقصة بشأنه، هذا يمثل استفزازا وتحديا سافرا لنا".
ويقع البلوك رقم 9 قبالة سواحل أقصى الجنوب اللبناني، وهو ويتاخم بذلك الحقوق النفطية الإسرائيلية.
وكانت الحكومة اللبنانية قد منحت في 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تراخيص لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل لبنان لثلاث شركات هي "نوفاتيك" الروسية و"ايني" الايطالية و"توتال" الفرنسية، وتبلغ حصة الحكومة اللبنانية من عائدات النفط من بلوك 9 ما يتراوح بين 50 و70 في المئة.
وأعلنت هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن الشركات الثلاث تقدّمت بعروض للمزايدة في دورة التراخيص الأولى للاستكشافات النفطية قبالة سواحل لبنان، وذلك من خلال تشكيلها ائتلافًا واحدا لمباشرة العمل في البلوكين 4 و9، بحسب التقسيم المعتمد من قبل الحكومة اللبنانية لحقول النفط والغاز.
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