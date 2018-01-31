وزير الطاقة اللبناني: سنواجه عدوان إسرائيل على حدودنا البحرية بكل الوسائل

أكد وزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي خليل، أن بلاده ستواجه تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغادور ليبرمان حول "بلوك 9" للغاز في البحر المتوسط بكل الوسائل، مشيرا إلى أن لبنان لن يتنازل عن سيادته على مياهه الإقليمية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال أبي خليل في كلمته أمام لجنة الطاقة في البرلمان، اليوم الأربعاء، "لبنان سيستخدم كل الوسائل المتاحة لدرء الاعتداء الإسرائيلي، الذي أعلن عنه اليوم ليبرمان حول البلوك 9 ولن نسمح لأحد بتقييد لبنان".

© AP Photo/ Bilal Hussein "حزب الله" يتعهد بالدفاع عن حقوق لبنان في النفط والغاز

وتابع "أي اعتراض على حدودنا البحرية سيبقى اعتراضاً على الورق، ولن يستطيع أحد تنفيذه على الأرض، إذ أن حدود لبنان صدرت بمرسوم وقانون".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغادور ليبرمان قد قال خلال مؤتمر للأمن في تل أبيب اليوم "بلوك الغاز في البحر رقم 9 هو لنا، ومع ذلك أعلن لبنان مناقصة بشأنه، هذا يمثل استفزازا وتحديا سافرا لنا".

ويقع البلوك رقم 9 قبالة سواحل أقصى الجنوب اللبناني، وهو ويتاخم بذلك الحقوق النفطية الإسرائيلية.

وكانت الحكومة اللبنانية قد منحت في 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تراخيص لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل لبنان لثلاث شركات هي "نوفاتيك" الروسية و"ايني" الايطالية و"توتال" الفرنسية، وتبلغ حصة الحكومة اللبنانية من عائدات النفط من بلوك 9 ما يتراوح بين 50 و70 في المئة.

وأعلنت هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن الشركات الثلاث تقدّمت بعروض للمزايدة في دورة التراخيص الأولى للاستكشافات النفطية قبالة سواحل لبنان، وذلك من خلال تشكيلها ائتلافًا واحدا لمباشرة العمل في البلوكين 4 و9، بحسب التقسيم المعتمد من قبل الحكومة اللبنانية لحقول النفط والغاز.