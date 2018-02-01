مصرع قياديين من "أنصار الله" على الحدود السعودية

قتل وأصيب نحو 25 عسكريا بينهم قيادات من قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، بقصف شنته جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة لحج جنوب اليمن.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER مقتل 3 جنود سعوديين برصاص قناصة "أنصار الله"

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ "سبوتنيك" إن أكثر من 25 من قوات الرئيس هادي بينهم القياديان محمد جازم هندي وزكريا علي أحمد، قتلوا وجرحوا، يوم أمس الأربعاء، بإطلاق مسلحي " أنصار الله " صاروخا حراريا على تجمع للجيش اليمني في منطقة كرش بمديرية القبيطة في محافظة لحج.

على صعيد آخر، لقي قياديان ميدانيان في "أنصار الله" مصرعهما في معارك على الحدود السعودية اليمنية، ووفقاً لموقع الجيش اليمني "26 سبتمبر نت" فإن القياديين أحمد العاسي وعلي الكحلاني، قتلا خلال معارك مع قوات الجيش السعودي في مدينة الربوعة التابعة لقطاع عسير جنوب غربي السعودية.

في السياق، ذكر مصدر عسكري أن القيادي العاسي، يشغل منصب قائد استخبارات جبهة الحدود في "أنصار الله".