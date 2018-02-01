السيسي يوجه رسالة إلى العبادي

وتابع البيان: أن "محلب أكد على أهمية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين ودعم جمهورية مصر العربية للعراق وأهمية دوره الكبير في المنطقة"، لافتا إلى أن المسؤول المصري "سلم رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العبادي نقل فيها مباركته للانتصارات الكبيرة وتحقيق النصر على الإرهاب والتأكيد على تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات".
يذكر أن وفداً مصرياً رفيعا برئاسة مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية إبراهيم محلب، وصل الاثنين الماضي إلى بغداد، وبحث مع المسؤولين العراقيين إعادة إعمار العراق وناقش الجانبان مجالات اقتصادية وتجارية عدة بين البلدين.
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