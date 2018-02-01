السيسي يوجه رسالة إلى العبادي

تسلم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء أمس الأربعاء، رسالة خطية بعثها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy دولتان عربيتان تتفقان على إعادة إعمار سوريا والعراق

وأوضح المكتب الإعلامي للعبادي، أن الأخير استقبل في مكتبه مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية، إبراهيم محلب، والوفد المرافق له، مضيفا أن "اللقاء تناول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الصحة خصوصا بناء المستشفيات، والطاقة والصناعة وبناء الوحدات السكنية والطرق"، وذلك وفقاً " للسومرية نيوز ".

وتابع البيان: أن "محلب أكد على أهمية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين ودعم جمهورية مصر العربية للعراق وأهمية دوره الكبير في المنطقة"، لافتا إلى أن المسؤول المصري "سلم رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العبادي نقل فيها مباركته للانتصارات الكبيرة وتحقيق النصر على الإرهاب والتأكيد على تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات".

يذكر أن وفداً مصرياً رفيعا برئاسة مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية إبراهيم محلب، وصل الاثنين الماضي إلى بغداد، وبحث مع المسؤولين العراقيين إعادة إعمار العراق وناقش الجانبان مجالات اقتصادية وتجارية عدة بين البلدين.