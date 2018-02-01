تسجيل
10:12 01 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الدوحة عاصمة قطر

    صحيفة: قمة خليجية أمريكية في كامب ديفيد مايو المقبل

    © Sputnik. Valeriy Melnikov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    كشفت صحيفة "الشرق" القطرية عن قمة خليجية - أمريكية في مايو/ أيار المقبل، في منتجع كامب ديفيد، مؤكدة أن ذلك يأتي في ظل رغبة الإدارة الأمريكية لحل الأزمة الخليجية.

    وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية خالد بن محمد العطية ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيم ماتيس
    © REUTERS/ YURI GRIPAS
    مجلة أمريكية: هكذا انتصرت قطر في نزاعها مع السعودية والإمارات
    ونقلت الصحيفة عن الدكتور ماجد الأنصاري أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قطر، والمتواجد في واشنطن لحضور الحوار الاستراتيجي الأمريكي — القطري، الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء، قوله إن هناك زيارة مرتقبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى واشنطن في مايو/ أيار القادم، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتزامن معها زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مؤكداً أن هناك أنباء تتردد عن قمة تجمع أمير قطر مع قادة السعودية وأبوظبي في منتجع كامب ديفيد، وذلك في ظل رغبة إدارة الرئيس الأمريكي لحل الأزمة الخليجية.

    وأكد الأنصاري أن الحوار الاستراتيجي كان رسالة واضحة إلى دول المقاطعة مفادها: أن "الولايات المتحدة لديها خطوط حمراء فيما يتعلق بالأزمة الخليجية، ربما توافرت النية سابقا لتجاوزها، إلا أن الجديد في هذا الحوار هو حرص وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون على التأكيد، أن الأزمة الخليجية كان لها آثار سلبية، ليس على المستوى الاقتصادي فقط، وإنما على المستوى العسكري أيضا، بل وأكد تليرسون أن هذه الآثار السلبية لم تتضرر بها دول الحصار فقط، وإنما أيضا تضررت بها الولايات المتحدة ذاتها".

    وأوضح أن تصريحات المسؤولين الأمركيين أثناء انعقاد الحوار، بأن واشنطن تقف إلى جوار قطر وتلتزم بالدفاع عنها حال تعرضها لأي تهديد عسكري، تعد رسالة واضحة إلى الدول الأربع، بأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تعرض قطر لأي هجوم عسكري، مضيفاً أن التصريحات الأمريكية أكدت على أن العلاقات القطريةالأمريكية استراتيجية وحقيقية — لا تشمل مجالا بعينه — وتمتد إلى كافة المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والتجارية.

    وبيَّن أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قطر، أن "اللغة الأمريكية أثناء الحوار كانت متعاطفة جداً مع الرواية القطرية، ولم تكن هناك أي إشارة سلبية إلى قطر، بل كانت الإشادات واضحة بدور قطر وتقدمها في مجال وتمويل ومكافحة الإرهاب، والاتجار بالبشر، مؤكداً أن الحوار الاستراتيجي رسخ لبدء حوارات ثنائية قادمة بين قطر والولايات المتحدة، تحدد لها موعداً سنويا، من أجل مناقشة كافة المجالات، على أن يكون الحوار على نفس المستوى الرفيع الذي كان عليه، عندما حضر وزير الخارجية والدفاع والخزانة، إضافة إلى خمسة وزراء آخرين قطريين.

    انظر أيضا:

    قطر ودول المقاطعة وبينهما المفوضية السامية لحقوق الإنسان
    تقرير بعثة الأمم المتحدة: إجراءات "دول المقاطعة" ضد قطر ترقى إلى حرب اقتصادية
    مع كثرة الصفقات...من يشغل ترسانة قطر العسكرية المستوردة
    للمرة الأولى...قطر تكشف عن السلاح الذي أنقذها بعد المقاطعة (فيديو)
    قطر تخطط لتوسيع قاعدة "العديد" واستضافة البحرية الأمريكية
    الكلمات الدلالية:
    تهديدات عسكرية, دول الحصار, دول المقاطعة, العلاقات الأمريكية القطرية, الأزمة القطرية الخليجية, أخبار دول الخليج, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, قطر والخليج, أزمة قطر, الحكومة البحرينية, الحكومة الإماراتية, الديوان الملكي القطري, الديوان الملكي السعودي, الحكومة المصرية, ريكس تيلرسون, الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, دونالد ترامب, محمد بن زايد, محمد بن سلمان, السعودية, البحرين, أمريكا, قطر, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    فتيات فريق التشجيع قبيل المباراة في المجمع الرياضي تسي إس كا في موسكو
    أفضل صور "سبوتنيك" في يناير 2018
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك