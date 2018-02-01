الداعية سلمان العودة يتحدث من داخل محبسه عن ولي العهد

كشف الكاتب السعودي في صحيفة "الأنحاء"، عبد العزيز قاسم، عن زيارته للداعية المعتقل سلمان العودة في سجن "ذهبان".

وأوضح قاسم عبر مقال نشر في "الأنحاء"، أن العودة تحدث معه عن ولي العهد محمد بن سلمان ، موجها نصيحة للجميع بضرورة التكاتف من أجل مصلحة الوطن في هذه الظروف.

وقال العودة عن بن سلمان: "هو رجل المستقبل وأكدت أكثر من مرة على ضرورة الالتفاف حوله كون هذا الأمير الشاب هو من يقودنا للمستقبل في ظل وجود العديد من المتربصين والخصوم".

ورفض العودة استغلال ما وصفهم بالأقلام القطرية، لظروفه من أجل مهاجمة السعودية، متابعا: "لا أسمح لأحد باستغلال ظروفي لمهاجمة وطني، هذا أمر بيني وبين الدولة. إذا رأى ولي الأمر أن توقيفي فيه مصلحة للوطن، فليتم توقيفي".

ونفى العودة بشكل قاطع تعرضه للتعذيب في سجن "ذهبان"، كما أوضح أنه لم يتعرض لأي إساءة داخل محبسه.

وتم اعتقال سلمان العودة في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، برفقة بعض الدعاة والنشطاء السياسيين.

جدير بالذكر أن سجن "ذهبان" يقع على بعد نحو 20 كيلومترا من شمال مدينة جدة، وقد تم بناؤه خلال العقد الأخير.