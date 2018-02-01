الوليد بن طلال يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده (فيديو)

وقال الوليد: "إنه نباتي في الطعام، كما أنه يواظب على صيام يومي الاثنين والخميس". وأضاف المليادير السعودي:"كلنا تحت أمر الوطن، ثم الملك، ثم ولي العهد".
وبحسب العرفج، فإن الوليد بن طلال ظهر بمعنويات مرتفعة، وكان مبتسما دائما، ومتفائلا. وأضاف: "سألته عن الولاء، قال: الوطن، ثم الملك، ثم ولي العهد، ثم الحكومة".
وتابع: "قال لي علاقتي بالحكومة، سمن على عسل"، مضيفا أن الوليد أكد دعمه للإصلاحات الاقتصادية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
عامل المعرفة #أحمد_العرفج يكشف عن كواليس لقائه مع سمو الأمير #الوليد_بن_طلال، ومقطع فيديو حصري من المقابلة#ياهلا_بالعرفج@arfaj1 pic.twitter.com/uS1TiO4M6w— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 31, 2018
وكانت السلطات السعودية أعلنت، السبت الماضي، الإفراج عن الوليد بن طلال بعد تسوية وافق عليها النائب العام.
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