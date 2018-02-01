الوليد بن طلال يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده (فيديو)

نشرت قناة سعودية مقتطفات من أول مقابلة مع رجل الأعمال، الأمير الوليد بن طلال، بعد أيام على خروجه من مقر احتجازه في فندق "الريتز كارلتون" بالرياض.

© AP Photo/ Hassan Ammar نجل الوليد بن طلال يعلق على خروج والده من الريتز

وعرض برنامج "يا هلا"، المذاع على قناة "روتانا خليجية"، مقتطفات من لقاء الوليد بن طلال الذي أجراه الإعلامي أحمد العرفج، والذي تحدث بدوره عن كواليس اللقاء.

وقال الوليد: "إنه نباتي في الطعام، كما أنه يواظب على صيام يومي الاثنين والخميس". وأضاف المليادير السعودي:"كلنا تحت أمر الوطن، ثم الملك، ثم ولي العهد".

وبحسب العرفج، فإن الوليد بن طلال ظهر بمعنويات مرتفعة، وكان مبتسما دائما، ومتفائلا. وأضاف: "سألته عن الولاء، قال: الوطن، ثم الملك، ثم ولي العهد، ثم الحكومة".

وتابع: "قال لي علاقتي بالحكومة، سمن على عسل"، مضيفا أن الوليد أكد دعمه للإصلاحات الاقتصادية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

​وكانت السلطات السعودية أعلنت، السبت الماضي، الإفراج عن الوليد بن طلال بعد تسوية وافق عليها النائب العام.