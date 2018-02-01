"أنصار الله" يقصفون بصاروخ باليستي معسكرا لقوات هادي في مأرب

أطلق مسلحو جماعة "أنصار الله" صاروخًا باليستيًا على معسكر لقوات الرئيس اليمني المدعومة من التحالف العربي في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وبحسب المصدر، حقق الصاروخ هدفه في المعسكر، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني.





ويأتي الإعلان عن قصف المعسكر، عقب ساعات من استهداف الحوثيين اجتماعا لقيادات بالجيش اليمني في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف بصاروخ من ذات النوع.





وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ آذار/ مارس 2015 عمليات ضد جماعة "أنصار الله"، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.







وازدادت الأوضاع الأمنية في أنحاء اليمن خاصة العاصمة صنعاء سوءاً، في أعقاب مقتل الرئيس اليمني الراحل عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.





وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة. بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.