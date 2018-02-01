الشروط الدولية تدفع لحل أبرز أزمات العراق

كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عن جولة مباحثات أخرى تجري منتصف نهار اليوم الخميس، بين رئيس الحكومة الاتحادية، ورؤساء الكتل السياسية، داخل قبة البرلمان لحسم أزمة الموازنة تلبية لشروط دولية.

وأضاف حمه، وفي الواحدة ظهرا، حسب التوقيت المحلي للعاصمة بغداد، يلتقي رئيس الحكومة، برؤساء الكتل الكردية ، للتباحث حول حصة الإقليم، ورواتب الموظفين وبعض المصطلحات القانونية التي تم رصدها في مشروع قانون الموازنة.

ويقول حمه، إن "تلبية رئيس الوزراء لمطلب الاستضافة إلى جلسة البرلمان يوم أمس، بادرة جيدة، ونأمل التوصل إلى توافقات سياسية ومالية للخروج بمشروع قانون الموازنة لأن هذا مطلب صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمجموعة الدولية، باعتبار هذا مؤشر على أن العراق يسير وفق المناهج التي رسمتها المؤسسات الدولية والتي يتم على أساسها في مؤتمر الدول المانحة في الكويت لإعادة إعمار المدن العراقية.

الجدير بالذكر، أن نواب التحالف الكردستاني، قاطعوا جلسة البرلمان التي عقدت يوم أمس الأربعاء، بحضور رئيس الحكومة، بسبب عدم تلبية مطالبهم.

ورفض نواب التحالف الكردستاني، التغيير الذي حصل بتخفيض نسبة حصة إقليم كردستان في الموازنة، من 17%، إلى 12.37%، كون النسبة حسب الإحصاء السكاني، و لعدم وجود إحصاء، اعتبروا التخفيض ضد مصلحة شعب الإقليم.