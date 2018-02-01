البشير يوجه رسالة مهمة إلى القيادة المصرية

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده لا تحرص على تدهور العلاقات مع مصر مجددا، مشيراً إلى أن الخرطوم مستعدة للتعاون مع القاهرة لأقصى الحدود.

© AFP 2018/ Ashraf Shazly السودان يكشف عن سكك حديدية وطرق برية تربطها بمصر وإثيوبيا

ونقلت صحيفة " سودان تربيون " السودانية عن البشير قوله، خلال مقابلة مع إعلاميين أثناء عودته من أديس أبابا ، عندما سئل عن العلاقة مع مصر، قال"إن السودان يفتح صدره لكل شقيق يحترم سيادة السودان ويعترف بحقه في رعاية مصالحه دون المساس بمصالح الآخرين".

وأضاف: "السودان ليس حريصاً على تدهور علاقته مرة أخرى مع مصر ومستعد للتعاون معها لأقصى الحدود مع الاحتفاظ بحقه في استخدام كافة الوسائل التي تحمي مصالحه بما في ذلك إغلاق الحدود إذا دعا الحال".

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى البشير، الأسبوع الجاري، خلال قمة ثنائية اتفقا خلالها على رسم خارطة طريق تعيد علاقات الدولتين إلى مسارها الصحيح وتحصنها من أي مشكلات مستقبلية.

الجدير بالذكر، أن العلاقات السودانية المصرية شهدت توتراً في الآونة الأخيرة على خلفية عدد من الملفات، أبرزها النزاع حول منطقة حلايب وشلاتين الحدودية، وزادت حدة التوتر بين البلدين عقب شن الإعلام المصري هجوما شرسا على السودان بسبب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر/كانون الثاني الماضي.