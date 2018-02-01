البشير يوجه رسالة مهمة إلى القيادة المصرية

وأضاف: "السودان ليس حريصاً على تدهور علاقته مرة أخرى مع مصر ومستعد للتعاون معها لأقصى الحدود مع الاحتفاظ بحقه في استخدام كافة الوسائل التي تحمي مصالحه بما في ذلك إغلاق الحدود إذا دعا الحال".
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى البشير، الأسبوع الجاري، خلال قمة ثنائية اتفقا خلالها على رسم خارطة طريق تعيد علاقات الدولتين إلى مسارها الصحيح وتحصنها من أي مشكلات مستقبلية.
الجدير بالذكر، أن العلاقات السودانية المصرية شهدت توتراً في الآونة الأخيرة على خلفية عدد من الملفات، أبرزها النزاع حول منطقة حلايب وشلاتين الحدودية، وزادت حدة التوتر بين البلدين عقب شن الإعلام المصري هجوما شرسا على السودان بسبب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر/كانون الثاني الماضي.
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