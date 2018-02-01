نائب لبناني: تصريح ليبرمان عدواني ولن نتراجع عن حقنا

وقال في حديث لـ"سبوتنيك": "لبنان بالتأكيد والإجماع يرفض هذا الكلام، لأننا نعتبر أن هذا حقنا، وقمنا بإبلاغ الأمم المتحدة أن البلوك 9 في الجنوب هو مثل أي بلوك آخر من 1 إلى 10، هذه مياهنا الاقتصادية الخالصة وبالتالي حقنا ثابت مئة في المئة ولا تردد أو تراجع في ذلك".

© REUTERS/ LUCAS JACKSON عون: كلام ليبرمان عن بلوك 9 للغاز في المتوسط تهديد للبنان

وعن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها لبنان في وجه المزاعم الإسرائيلية قال قباني: "هذا الأمر ما زال حديثاً، والرد عليه كان بمواقف صدرت عن المجلس النيابي والحكومة، الأيام المقبلة ستوضح كيف سيتصرف لبنان، لكن لبنان حدد الموقف المبدأي الذي لا تراجع عنه".

وأكد قباني أن تصريحات ليبرمان لن تؤثر على عملية التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية اللبنانية، والشركات التي ستجري التنقيب هي شركات كبرى من جنسيات كبرى، ولا أعتقد أن إسرائيل ستتعدى على شركات روسية وفرنسية وإيطالية.

وعن إحتمال نشوب أي حرب ما بين لبنان وإسرائيل، قال قباني:"من المبكر الحديث في هذا الموضوع علينا أن ننتظر أياماً قليلة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اعتبر أن بلوك الغاز رقم 9 في البحر الأبيض المتوسط هو لـ"إسرائيل" ومع ذلك أعلن لبنان مناقصة بشأنه.