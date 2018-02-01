اعتصام يوقف إنتاج الفوسفات كليا في تونس

قال مسؤول لـ"رويترز"، يوم الخميس، إن إنتاج الفوسفات توقف كليا في مدن الحوض المنجمي التونسية بسبب اعتصام بدأه عاطلون عن العمل هذا الأسبوع، مضيفا أن مخزون البلاد من الفوسفات على وشك النفاد مما ينذر بوقف الصادرات.

يمثل التوقف الكلي للإنتاج اختبارا جديدا لقدرة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على مواجهة التحديات بعد أسبوعين من احتجاجات عارمة اجتاحت البلاد ضد غلاء الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وقال علي الهوشاتي المسؤول بشركة فوسفات قفصة المملوكة للدولة: "الإنتاج متوقف بشكل كلي الآن بسبب اعتصامات محتجين يطالبون بتوظيفهم في الشركة عقب إعلان الشركة لنتائج حملة التوظيف الأسبوع الماضي".

وذكر أن المحتجين نصبوا خياما أمام مواقع الإنتاج ومنعوا نقل وإنتاج الفوسفات في مدن المتلوي وأم العرائس والرديف والمظيلة.

وأضاف أن مخزون تونس من الفوسفات على وشك النفاد وهو "مؤشر خطير للغاية" لأن صادرات البلاد قد تتوقف في أي لحظة.

كانت تونس واحدة من أكبر مصدري الفوسفات في العالم، لكن إنتاجها هبط كثيرا منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقال مسؤولون تونسيون إن البلاد تكبدت خسائر بمليارات الدولارات جراء الاعتصامات التي أوقفت إنتاج الفوسفات.