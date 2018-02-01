العراق: عمليات أمنية واسعة وتحذير من عبارة "خطيرة" على الجدران

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أنها ستنفذ عمليات أمنية واسعة في جميع مناطق العراق لنزع السلاح.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن "أي شخص يكتب على جدران المنازل عبارات تهديد بالقتل سيُعامل معاملة الإرهابي"، بحسب موقع "السومرية" العراقي.

وأضاف معن: "ستكون هناك عمليات أمنية واسعة في جميع مناطق العراق لنزع السلاح وحفظ الأمن"، مبينا أن "العمليات سيكون لها أثر إيجابي على الواقع الأمني في العراق".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن يوم الجمعة 15 ديسمبر/ كانون الأول 2017، البدء بتطبيق حصر السلاح بيد الدولة.

ورحب العبادي بدعوة المرجع الديني علي السيستاني إلى "عدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد (الشعبي) سياسيا".

وأكد العبادي أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي، "وهو ما يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه"، على حد قوله.​

وتعمل الحكومة العراقية على تنظيم "الحشد الشعبي" وفق "السياقات القانونية للدولة"، حسب رئيس الوزراء الذي أضاف أن وجود المتطوعين يمثل "سياسة ثابتة للحكومة".