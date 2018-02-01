مسؤول أردني: نتوقع زيادة عدد السياح الأجانب القادمين إلى الأردن في 2018 بنسبة 10 في المئة

توقع المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية، عبد الرزاق عربيات، اليوم الخميس، أن تشهد المملكة زيادة بعدد السياح الأجانب القادمين إلى الأردن في العام الجاري بنسبة 10 في المئة، مقارنة مع العام المنصرم، ليصل إلى أكثر من 4.63 مليون سائح.

موسكو — سبوتنيك. وقال عربيات في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال، حول حجم السياح الأجانب المتوقع زيارتهم للأردن في العام الجاري: "بلغ عدد السياح إلى الأردن في عام 2017 المنصرم 4.216 مليون سائح، ونتوقع في عام 2018 زيادة بنسبة 10 في المئة [ على أساس سنوي]".

وتتوقع هيئة التنشيط السياحية بذلك، أن يصل عدد السياح الأجانب في العام الجاري إلى أكثر من 4.63 مليون شخص.

© flickr.com/ Isriya Paireepairit الأردن الخامس عربيا حسب مؤشر أهداف التنمية المستدامة

أما بالنسبة للسياح الروس القادمين إلى المملكة الأردنية، فتوقع عربيات أن يصل عددهم في العام الجاري إلى أكثر من 14.87 ألف شخص، بزيادة 10 في المئة أيضا.

هذا ومن المخطط لأن يتم قريباً، استئناف السياحة الروسية المصرية، حيث أعلنت شركة "آيروفلوت" الروسية للطيران مؤخراً، وعلى لسان مديرها العام فيتالي سافيلييف، أن الشركة تخطط لاستئناف رحلاتها الجوية إلى القاهرة، اعتبارا من نهاية شباط/فبراير الحالي.

وحول مدى تأثير استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وروسيا، وتنشيط السياحة المصرية على حركة السياح الروس القادمين إلى الأردن، قال عربيات: "استئناف الرحلات الجوية إلى مصر من روسيا يعزز البرامج المشتركة بين البلدين، ويعيد الثقة للمنطقة، ما ينعكس إيجابا على السياحة في البلدين".

هذا تشتهر الأردن بعدد كبير ومتنوع من معالم سياحية وتاريخية وبيئية، من بينها مدينة البتراء العريقة، وصحراء وادي رام، ومدينة العقبة، التي تجذب سنويا آلاف السياح ومحبي الغوص، بالإضافة إلى معالم دينية، على رأسها جبل نيبو ونهر الأردن.