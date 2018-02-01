الخارجية السورية: العملية العسكرية التركية "عدوان صارخ" على سلامة أراضينا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أن "النظام التركي" يواصل الترويج لأكاذيبه التي لم تعد تقنع أحدا ويحاول تبرير اعتداءاته العسكرية على الجمهورية العربية السورية.

© REUTERS/ KHALIL ASHAWI "قسد": مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا تركيا في اشتباكات بريف عفرين

وأشارت الخارجية السورية، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا "، إلى أن هذا "الاعتداء التركي" يتم بالاستناد إلى مفهوم الدفاع عن النفس الوارد في المادة 51 من الميثاق، وذلك على غرار ما قام به ما يسمى "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة لتبرير جرائمه المروعة التي ارتكبها في سوريا ضد المدنيين الأبرياء.

وأشارت الخارجية السورية إلى أن سوريا ترفض محاولات "النظام التركي" الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن 1373 و1624 و1170 و 1178 حيث لم يعط أي من هذه القرارات الدول الأعضاء الحق بالاعتداء على سيادة دول أخرى وشن عمليات عسكرية على أراضيها بذريعة مكافحة الإرهاب. وأضافت الخارجية أن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا عدوان صارخ على الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها وتشكل انتهاكا لأحكام الميثاق.

ونوهت الخارجية بأن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضيها دون موافقتها الصريحة هو عدوان واحتلال وسيتم التعامل معه على هذا الأساس.

وقالت الخارجية "سوريا تطالب مجلس الأمن بعدم السماح لأي دولة باستخدام القوة على نحو يتعارض والقانون الدولي أو بالاعتداد بالميثاق لتبرير أفعالها العدوانية وعدم جعل الميثاق رهينة بيد هذه الدول لتفسره وفق مصالحها الضيقة التي تتناقض مع نص وروح الميثاق".

يتبع…