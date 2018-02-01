إطلاق صاروخ من الأراضي السورية على مدينة كيليس التركية

أفادت قناة "إن تي في" التركية أنه أصيب شخصا على الأقل جراء إطلاق صاروخ من عفرين السورية على مدينة كيليس التركية.

ووفقا للقناة، سقط الصاروخ على سطح أحد المطاعم في وسط المدينة وتم نقل المصاب إلى المستشفى ولم يتم الإبلاغ عن حالته حتى الأن، وطوقت الشرطة المكان.

© Sputnik. Hikmet Durgun قصف جديد لمدينة كيليس التركية من عفرين السورية

وقتل 4 أشخاص وأصيب العشرات بجروح في وقت سابق، بعد بدء عملية للقوات المسلحة التركية "غصن الزيتون" في سوريا عفرين في هجمات صاروخية على مدن تركية كيليس والريحانية. ووفقا للسلطات التركية، قامت القوات المسلحة الكردية بالقصف من أراضي سوريا.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية يوم 20 يناير عن بدء عملية "غصن الزيتون " ضد قوات الأكراد في سوريا في مدينة عفرين.

وأدانت دمشق بشدة الأعمال التركية في عفرين، مشيرة إلى أنها جزء لا يتجزأ من سوريا. وحثت موسكو جميع الأطراف على احترام سيادة ووحدة سوريا.