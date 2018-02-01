3 قتلى وعدة جرحى في قصف صاروخي للمجموعات المسلحة على حي "عش الورور" الدمشقي

أعلن مصدر في قيادة شرطة مدينة دمشق مقتل 3 وجرح عدة أشخاص في اعتداء للمجموعات الإرهابية المسلحة بعدة قذائف صاروخية على حي "عش الورو" بدمشق.

© Sputnik. Ilja Pitalev سوريون يبدعون بصناعة مدفع هاون ذاتي الحركة

وفي سياق متصل، جددت المجموعات المسلحة خرقها لاتفاق منطقة "تخفيف التوتر" في غوطة دمشق الشرقية عبر اعتدائها بالقذائف على ضاحية حرستا السكنية بـ 17 قذيفة صاروخية.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق اليوم الخميس، بأن مجموعات مسلحة منتشرة في بعض مناطق الغوطة الشرقية استهدفت بـ 17 قذيفة صاروخية ضاحية حرستا السكنية مبينا أن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات الأهالي ومنازلهم. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وردا على الاعتداءات أفادت الوكالة بأن وحدات من الجيش العربي السوري وجهت ضربات دقيقة على مناطق اطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.

وخرقت المجموعات المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر في غوطة دمشق الشرقية أول أمس عبر اعتدائها بقذيفتين صاروخيتين على مطار دمشق الدولي لم تسفرا عن أضرار و 5 قذائف صاروخية على ضاحية حرستا السكنية أدت إلى أضرار مادية في الممتلكات. بحسب "سانا".