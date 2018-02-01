الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

ونص البيان على "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الجمعة الموافق 16 / 5 / 1439هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
وأضاف البيان "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود, وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الجمعة الموافق 16 / 5 / 1439هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.#واس pic.twitter.com/bJUTLTBlPm— واس (@spagov) February 1, 2018
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