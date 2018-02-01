الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود.

وذكرت صحيفة " عكاظ " السعودية، أن الديوان الملكي نعى الديوان وفاة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، وذلك في بيان رسمي.

ونص البيان على "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الجمعة الموافق 16 / 5 / 1439هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأضاف البيان "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".