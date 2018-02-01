7 قتلى وأكثر من 30 جريحا بانفجار منزل في غزة (فيديو)

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح، مساء الخميس، جراء انفجار دمر منزلا في حي الصبرة وسط مدينة غزة.

وقال مدير الاستقبال والطوارئ بمستشفى الشفاء، أيمن السحباني لوكالة "معا" الفلسطينية المستقلة، إن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون على الأقل، وصفت جروح ثلاثة منهم بالخطيرة، جراء الانفجار الذي وقع داخل منزل في حي الصبرة.

وقال شهود عيان لمراسل الوكالة: إن انفجارا كبيرا وقع داخل منزل لعائلة "أبو عاصي" بحي الصبرة وأن عدد كبيرا من القتلى والمصابين شوهدوا في المكان.

وحسب الشهود فإن شجارا عنيفا وقع داخل المنزل وإن أحد المواطنين أقدم على تفجير أنبوبة أو أكثر من الغاز، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وقالت الشرطة في غزة إن الانفجار نتج عن أسطوانة غاز على خلفية شجار عائلي، مشيرة إلى أن طواقم الدفاع المدني ما زالت تحاول انقاذ عدد من المواطنين من تحت انفاض المنزل المنهار.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا عددا من الجثث أمام المنزل قبل قدوم سيارات الإسعاف والدفاع المدني.